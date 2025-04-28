«Ничего нового, к сожалению, сказать не могу. Действительно, как мне кажется, определенное потепление наступило. Были консультации, попытки предположить, как это все может возобновиться. Но совершенно очевидно, что для того, чтобы полностью вернуться в еврокубки, УЕФА будет ждать окончания переговорных процессов. И только после этого возможно возвращение», — заявил Бабаев «СЭ».
В последний раз российские клубы участвовали в еврокубках в сезоне-2021/2022, когда среди участников были такие команды, как «Зенит», «Спартак» и «Локомотив». С тех пор российские клубы и национальные сборные были отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине.
Бабаев — о возвращении в еврокубки: определенное потепление наступило
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал перспективы восстановления участия российских команд в международных турнирах.
Фото: ФК ЦСКА