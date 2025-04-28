"Надо дойти как можно дальше в Кубке, в идеале — победить. Осталось не так много матчей выиграть там, поэтому всё в наших силах. Конечно, это исправит общую ситуацию", - цитирует Батракова "Матч ТВ".
После 26-ти сыгранных туров московский "Локомотив" располагается на шестой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 45-ю набранными очками. Команда потеряла математические шансы на чемпионство в РПЛ. В 27-м туре Российской Премьер-Лиги "железнодорожники" примут на своем поле "Оренбург".
Завтра, 30-го апреля, команда Михаила Галактионова примет на своем поле "Ростов" в полуфинале Пути регионов Кубка страны. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.
Батраков рассказал, как "Локомотив" может исправиться за результаты в РПЛ весной
Полузащитник "Локомотива" Алексей Батраков рассказал, как команда может исправиться за результаты в РПЛ этой весной.
Фото: ФК "Локомотив"