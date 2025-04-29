"Прогресс Гладышева заметен всем. Нам приятно, что мы к этому причастны и работаем в эпоху расцвета Ярослава Гладышева. Для Гладышева сейчас ситуация, когда он получает больше игрового времени. Он этим шансом отлично пользуется, дважды уже признавался лучшим игроком матча. В матче с "Зенитом" Гладышев мог вообще решать и стать почетным жителем Москвы", - цитирует Пивоварова Sport24.
Московское "Динамо" сыграло вничью с петербургским "Зенитом" в 26-м туре Российской Премьер-Лиги (1:1), забитыми мячами отметились: Педро и Ярослав Гладышев. После 26-ти сыгранных туров бело-голубые располагаются на пятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 47-ю набранными очками.
Напомним, что форвард московского "Динамо" Константин Тюкавин получил травму в матче 19-го тура чемпионата России с "Ростовом" (1:1) - у нападающего диагностирован разрыв крестообразных связок колена. Место Тюкавина на поле занял Гладышев - в текущем сезоне Ярослав провел во всех турнирах 34 матча и записал на свой счет 11 забитых мячей и 6 голевых передач.
Пивоваров: в матче с "Зенитом" Гладышев мог вообще решать и стать почетным жителем Москвы
Генеральный директор московского "Динамо" Павел Пивоваров высказался об игре Ярослава Гладышева.
Фото: ФК "Динамо"