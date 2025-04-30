"Гарсия наконец-то забил: повторяется история Угальде. Он долго не мог забить, потом пошло, сейчас матчей восемь не забивает, но всё равно остаётся лидером бомбардирской гонки РПЛ. Допускаю, что и с Гарсией будет так. Пожелаю Гарсии сбросить все оковы, чтобы он начал забивать. Данные у него великолепные, но что-то было не так. Это вопрос адаптации", - приводит слова Титова Metaratings.
Тринидадский нападающий московского "Спартака" Ливай Гарсия в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России сезона-2024/25 со столичным "Динамо" на 50-й минуте забил гол, который стал для него первым в составе красно-белых после перехода из афинского АЕКа в феврале 2025 года. До этого 27-летний футболист в 10 официальных матчах ни разу не отметился результативными действиями.
Контракт форварда с клубом рассчитан на срок до 30 июня 2028 г. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 15 миллионов евро.
Титов - о забитом голе Гарсии: повторяется история Угальде
Бывший капитан "Спартака" Егор Титов отреагировал на первый гол тринидадского нападающего Ливая Гарсии в составе красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"