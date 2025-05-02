- Красно-белые уже могут не думать о чемпионстве, но на Кубок замахнутся. Что даст им попадание в тройку РПЛ, когда нет еврокубков? Радоваться надо тем, кто выигрывает чемпионат. Не слышал, чтобы кто-то хвастался попаданием в тройку.
Столичный "Спартак" находится на данный момент на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ. Красно-белые набрали 50 очко в 26 турах и на восемь баллов отстает от лидирующего в чемпионате России "Краснодара". От призовой тройки команду отделяет одно очко.
15 мая подопечные Деяна Станковича встретятся с "Ростовом" в финале Пути Регионов Кубка России. Победитель этой пары сыграет в Суперфинале с победителем пары "Зенит" - ЦСКА.
Источник: "Чемпионат"
Мостовой: "Спартак" уже может не думать о чемпионстве, но на Кубок замахнется
Известный российский экс-футболист Александр Мостовой считает, что "Спартак" уже выбыл из чемпионской гонки.
Фото: "Чемпионат"