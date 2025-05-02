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Петржела объяснил, почему Семак не сможет получить работу в Европе

Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела объяснил, почему нынешний рулевой петербуржской команды Сергей Семак вряд ли получит работу в Европе.
Фото: ФК "Зенит"
"Семак - очень хороший тренер, но для него сейчас сложный период. Он бы смог нормально работать в Европе, но никакой клуб не пригласит на работу, потому что он русский. Сейчас вот такое отношение к русским", - сказал Петржела Metaratings.

Семак работает главным тренером "Зенита" с 2018 года. С петербуржцами он шесть раз выиграл чемпионат России, дважды Кубок страны и стал пятикратным победителем Суперкубка России. Рулевой питерцев пять раз за карьеру признавался тренером года по версии РФС.

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