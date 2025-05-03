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Газизов — о Волке: не исключаю его ухода из "Динамо" летом

Глава махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов прокомментировал ситуацию с вратарем Давидом Волком и не исключил его возможный уход.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
«У нас есть два равноценных игрока: Давид и Тимур. Тренерский штаб в данный момент делает выбор в пользу Магомедова. Думаю, что у Волка еще будет шанс проявить себя. Допускаю ли я, что он может уйти из-за этой ситуации летом? Такое может быть с любым игроком, если будут нюансы — рассмотрим», — заявил Газизов «СЭ».

Давид Волк выступает за Динамо Махачкала с зимы 2023 года. В текущем сезоне провел 23 матча за Динамо, оставив ворота сухими 8 раз. Текущая рыночная стоимость голкипера составляет 1,5 миллиона евро по версии Transfermarkt. Контракт 24-летнего голкипера действует до конца июня 2026 года.

В первой части сезона Волк был основным вратарем команды, однако после зимней паузы он появился в воротах махачкалинского «Динамо» только в первых двух матчах против «Динамо» Москва и «Локомотива», после чего место в воротах занял Тимур Магомедов.

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