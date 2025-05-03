- Стамбульцы – известный клуб. В еврокубках играют. Пускай попробует. Если Соболев там выиграет конкуренцию, то Дзюба пускай отдыхает, – заявил Бубнов на YouTube-канале "Коммент.Шоу".
Напомним, летом 2024 года Александр Соболев перешел в "Зенит" из московского "Спартака" за 10 миллионов евро. В текущем сезоне российский форвард провел 26 матчей за сине-бело-голубых во всех турнирах, забив 4 гола и отдав 2 голевые передачи.
Бубнов - о возможной аренде Соболева в "Фенербахче": пускай попробуует
Российский футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о возможном уходе в аренду форварда "Зенита" Александра Соболева в "Фенербахче".
Фото: ФК "Зенит"