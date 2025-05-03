- Победа над «Динамо» важна со всех сторон, но в первую очередь — с турнирной. Кто бы что ни говорил, все равно таблицу мы смотрим. И сейчас, я думаю, будет чуть поспокойнее, потому что практически гарантировали себе сохранение прописки в РПЛ, - сказал Савичев "ВсеПроСпорт".
Напомним, во вчерашнем матче 27 тура РПЛ "Акрон" на своем поле одолел махачкалинское "Динамо" со счетом 1:0. Голом в составе тольяттинцев отметился Артём Дзюба.
На данный момент команда Заура Тедеева занимает девятую строчку в РПЛ с 32 очками. В следующем туре "Акрон" на своем поле примет "Ахмат". Встреча состоится 11 мая.
Савичев: победа над "Динамо" важна со всех сторон, но в первую очередь — с турнирной
Капитан "Акрона" Константин Савичев поделился мыслями о победе над махачкалинским "Динамо" (1:0).
Фото: ФК Акрон