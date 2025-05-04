Сообщается, что возрастной специалист не испытает сложности в работе, поскольку он ведёт активный образ жизни. В то же время Юрий Сёмин откажется становиться главным тренером "железнодорожников", если ему не будут предоставлять решающее слово по футбольным вопросам (в плане комплектации команды, выбора игровой схемы и др.).
Главным тренером "Локомотива" на данный момент является Михаил Галактионов. В 27 матчах Российской Премьер-Лиги красно-зеленые набрали 46 очков, с которыми команда располагается на шестом месте в турнирной таблице.
Источник: "Евро-Футбол.Ру"
Стало известно, при каком условии Юрий Сёмин готов возглавить "Локомотив"
По информации СМИ, 77-летний Юрий Сёмин готов занять пост главного тренера московского "Локомотива".
Фото: ФК "Локомотив"