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Дьяков: для "Краснодара" матч с "Рубином" был ключевым

Бывший футболист "Динамо" Виталий Дьяков высказался о победе "Краснодара" над "Рубином" в 27-м туре РПЛ (2:1).
Фото: ФК "Краснодар"
"Для "Краснодара" именно матч с "Рубином" был ключевым. Потеряй здесь очки, победить ЦСКА в Москве тяжело, а дальше было бы все на равных. В тяжелой борьбе взяли три очка. Вроде 2:0, все спокойно, но потом 2:1, навал, что угодно могло произойти. Все зависит от "Краснодара", - цитирует Дьякова "СЭ".

Вчера, 3-го мая, "Краснодар" на своем поле одержал победу над казанским "Рубином" в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги со счетом 2:1.

После 27-ми сыгранных туров команда Мурада Мусаева лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 61-м набранным очком и опережает петербургский "Зенит", который является бессменным чемпионом страны на протяжении шести лет кряду, на 7 баллов, однако у петербуржцев есть игра в запасе.

Напомним, что по итогам прошлого сезона южане стали серебряными призерами чемпионата России.

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