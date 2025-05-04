Дьяков: для "Краснодара" матч с "Рубином" был ключевым

"Для "Краснодара" именно матч с "Рубином" был ключевым. Потеряй здесь очки, победить ЦСКА в Москве тяжело, а дальше было бы все на равных. В тяжелой борьбе взяли три очка. Вроде 2:0, все спокойно, но потом 2:1, навал, что угодно могло произойти. Все зависит от "Краснодара", - цитирует Дьякова "СЭ".
Вчера, 3-го мая, "Краснодар" на своем поле одержал победу над казанским "Рубином" в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги со счетом 2:1.
После 27-ми сыгранных туров команда Мурада Мусаева лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 61-м набранным очком и опережает петербургский "Зенит", который является бессменным чемпионом страны на протяжении шести лет кряду, на 7 баллов, однако у петербуржцев есть игра в запасе.
Напомним, что по итогам прошлого сезона южане стали серебряными призерами чемпионата России.