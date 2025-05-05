Эпизодом "нога бога" болельщики и спортивная общественность называют момент отражения Акинфеевым, будучи вратарём сборной России, решающего удара в серии пенальти в матче 1/8 финала чемпионата мира 2018 года со сборной Испании. Благодаря этому национальная команда пробилась в четвертьфинал мундиаля.
В заявке на регистрацию товарного знака испрашивается правовая охрана для таких товаров, как одежда, игры, игрушки, безалкогольные напитки, реклама, услуги для бизнеса, образование, мероприятия.
На данный момент 39-летний Игорь Акинфеев продолжает выступать в составе московского ЦСКА. Его действующий контракт с "армейским" клубом рассчитан на срок до лета 2026 года.
Источник: "РИА Новости"
Акинфеев хочет зарегистрировать в Роспатенте товарный знак "нога бога"
Голкипер и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев хочет зарегистрировать в Роспатенте товарный знак в виде логотипа "нога бога".
Фото: Роспатнент