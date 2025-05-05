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ДинамоЗавершен

Олейников: после удаления у "Динамо" расслабились, думали, что легче будет. Это нас и погубило

Вингер "Крыльев Советов" Иван Олейников назвал причину поражения от московского "Динамо" в 27-м туре чемпионата России (1:3).
Фото: ФК "Крылья Советов"
"При равных составах играли более содержательно и лучше, держали борьбу. После удаления расслабились, думали, что легче будет. Это нас и погубило, из?за этого мы проиграли", - цитирует Олейникова "Матч ТВ".

"Крылья Советов" проиграли на своем поле московскому "Динамо" в заключительном матче 27-го тура российской Премьер-лиги. Встреча проходила в Самаре сегодня, 5 мая, и завершилась со счетом 1:3 в пользу гостей. На 49-й минуте при ничейном счете 1:1 был удален с поля полузащитник бело-голубых Хорхе Карраскаль.

Таким образом самарцы не сумели набрать очки по итогам тура и упустили возможность подняться на девятое место в таблице.

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