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В "Динамо" сообщили об окончании процедуры расторжения контракта с Марцелом Личкой

Глава совета директоров московского "Динамо" Дмитрий Гафин рассказал об окончательном расторжении контракта с чешским тренером Марцелом Личкой.
Фото: ФК "Динамо"
"Контракт расторгнут. Мы благодарны Марцелу и его штабу за проделанную работу", - сказал Гафин "Матч ТВ".

"Динамо" отправило в отставку Марцела Личку с поста главного тренера 1 мая после вылета из Кубка России. В полуфинале Пути регионов бело-голубые проиграли московскому "Спартаку" (1:2).

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