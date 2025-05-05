"Контракт расторгнут. Мы благодарны Марцелу и его штабу за проделанную работу", - сказал Гафин "Матч ТВ".
"Динамо" отправило в отставку Марцела Личку с поста главного тренера 1 мая после вылета из Кубка России. В полуфинале Пути регионов бело-голубые проиграли московскому "Спартаку" (1:2).
В "Динамо" сообщили об окончании процедуры расторжения контракта с Марцелом Личкой
Глава совета директоров московского "Динамо" Дмитрий Гафин рассказал об окончательном расторжении контракта с чешским тренером Марцелом Личкой.
Фото: ФК "Динамо"