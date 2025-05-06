"Очень хорошо проявляет себя Кисляк. Он на высоком уровне. Дивеев по весне играл достойно, ему важно сохранять форму. Когда он в хорошем состоянии, надежность обороны сразу возрастает", - сказал Алдонин "Матч ТВ".
ЦСКА за три тура до конца чемпионата занимает третье место в Российской Премьер-Лиге. Кисляк весной провел за команду 11 матчей во всех турнирах, отметившись голом и ассистом. Дивеев участвовал в семи играх армейцев в весенней части сезона.
Алдонин назвал двух ведущих игроков ЦСКА в весенней части РПЛ
Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин назвал двух ведущих игроков армейского клуба в весенней части РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА