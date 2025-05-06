Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Интер
22:00
БарселонаНе начат

Алдонин назвал двух ведущих игроков ЦСКА в весенней части РПЛ

Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин назвал двух ведущих игроков армейского клуба в весенней части РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА
"Очень хорошо проявляет себя Кисляк. Он на высоком уровне. Дивеев по весне играл достойно, ему важно сохранять форму. Когда он в хорошем состоянии, надежность обороны сразу возрастает", - сказал Алдонин "Матч ТВ".

ЦСКА за три тура до конца чемпионата занимает третье место в Российской Премьер-Лиге. Кисляк весной провел за команду 11 матчей во всех турнирах, отметившись голом и ассистом. Дивеев участвовал в семи играх армейцев в весенней части сезона.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится