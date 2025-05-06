- Думаю, "Краснодар" дотянет. Даю 99%, что "быки" не упустят чемпионство в этом сезоне. В предстоящем матче с ЦСКА всё станет ясно. На заключительном этапе все игры сложные. Но "Краснодар" научился играть эти матчи, - сказал Ледяхов корреспонденту "Чемпионата".
На данный момент команда Мурада Мусаева лидирует в чемпионате - 61 очко в 27 матчах. Ближайший конкурент - "Зенит" с 57 баллами. До конца РПЛ осталось 3 тура. Соперники "Краснодара": ЦСКА, "Оренбург", "Динамо" Москва. Сине-бело-голубым предстоит встретиться с "Динамо" Махачкала, "Ростовом" и "Ахматом".
Ледяхов: даю 99%, что "быки" не упустят чемпионство в этом сезоне.
Российский экс-футболист Игорь Ледяхов оценил шансы "Краснодара" на чемпионство в этом сезоне.
Фото: ФК "Краснодар"