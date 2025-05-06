Бывший тренер Хлусевича: если он перейдет в "Краснодар", это будет на пользу

"Если он перейдет в "Краснодар", то это будет ему на пользу. Потому что футболисту надо играть. У него хороший возраст. Сидеть на скамейке - плохо", - цитирует Тернавского "Чемпионат".
Ранее появилась информация о том, что "Краснодар" заинтересован в услугах защитника московского "Спартака" Даниила Хлусевича.
В нынешнем сезоне Хлусевич принял участие в 15 матчах в чемпионате и Кубке России, в которых провел на поле всего 744 минуты и не отличился голевыми действиями. Действующий контракт 24-летнего футболиста сборной России с красно-белыми истекает в конце июня 2026 года.