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Бывший тренер Хлусевича: если он перейдет в "Краснодар", это будет на пользу

Экс-тренер тульского "Арсенала", за который выступал Даниил Хлусевич, Владислав Тернавский прокомментировал слухи о возможном переходе игрока "Спартака" в "Краснодар".
Фото: ФК "Спартак"
"Если он перейдет в "Краснодар", то это будет ему на пользу. Потому что футболисту надо играть. У него хороший возраст. Сидеть на скамейке - плохо", - цитирует Тернавского "Чемпионат".

Ранее появилась информация о том, что "Краснодар" заинтересован в услугах защитника московского "Спартака" Даниила Хлусевича.

В нынешнем сезоне Хлусевич принял участие в 15 матчах в чемпионате и Кубке России, в которых провел на поле всего 744 минуты и не отличился голевыми действиями. Действующий контракт 24-летнего футболиста сборной России с красно-белыми истекает в конце июня 2026 года.

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