Как сообщил "РИА Новости" глава КДК РФС Артур Григорьянц, комитет рассмотрит на ближайшем заседании удаление за агрессивное поведение полузащитника московского "Динамо" Хорхе Карраскаля в матче 27-го тура РПЛ против "Крыльев Советов" (3:1).
Напомним, Карраскаль получил прямую красную карточку и покинул поле на 49-й минуте.
В случае применения максимального наказания футболист может быть дисквалифицирован на срок до четырех матчей. Если это произойдет, то хавбек не сможет принять участие во всех оставшихся играх текущего сезона чемпионата России.
В текущем сезоне 26-летний колумбиец оформил 7+4 по системе гол плюс пас в 32 матчах за бело-голубых во всех турнирах.
Хавбек "Динамо" Карраскаль может получить дисквалификацию до конца сезона
КДК РФС рассмотрит эпизод с удалением полузащитника "Динамо" Хорхе Карраскаля в 27-м туре РПЛ с "Крыльями Советов" (3:1).
Фото: ФК "Динамо"