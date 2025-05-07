"Конечно, поздравили, и хорошо, что эта игра завершилась победой. Но пока сыгран один матч, давайте посмотрим дальше, как все будет. Естественно, рассчитываем, что и в следующих играх результат будет положительным", - цитирует Пивоварова "Матч ТВ".
Напомним, что руководство московского "Динамо" отправило Марцела Личку в отставку с поста главного тренера команды, временно исполняющим обязанности главного тренера был назначен Ролан Гусев.
Под руководством Ролана Гусева бело-голубые одержали победу над самарскими "Крыльями Советов" в 27-м туре Российской Премьер-Лиги со счетом 3:1. После 27-ми сыгранных туров "Динамо" занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата России с 50-ю набранными очками.
Пивоваров - о первой игре "Динамо" при Гусеве: рассчитываем, что и дальше результат будет положительным
Генеральный директор московского "Динамо" Павел Пивоваров рассказал, поздравил ли он Ролана Гусева с успешным дебютом в роли и.о. главного тренера бело-голубых.
Фото: ФК "Динамо"