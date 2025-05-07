"Думаю, что для "Краснодара" пришло время стать чемпионом. Осталось три игры, они в хорошей форме. У них очень много мужества, у них есть стойкость, они сильны морально и физически. Мы все в это верим", - цитирует Каборе Metaratings.
За три тура до конца чемпионата "Краснодар" лидирует в турнирной таблице с отрывом в четыре очка от "Зенита". Краснодарская команда еще ни разу в своей истории не завоевывала титул чемпиона Российской Премьер-Лиги.
Каборе: для "Краснодара" пришло время стать чемпионом
Экс-полузащитник "Краснодара" Шарль Каборе высказался о шансах краснодарцев на чемпионство в РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"