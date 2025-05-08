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Мор: у нас хорошая вратарская школа, у нас практически нет вратарей?иностранцев

Экс-футболист московского "Спартака" Эдуард Мор оценил вратарскую школу в России.
Фото: "Чемпионат"
- У нас очень хорошие вратари. И вратарская школа хорошая. Мы можем гордиться нашими ребятами. Неслучайно мы видим, что у нас практически нет вратарей?иностранцев. Потому что наши российские ребята ничем не хуже, а, скорее всего, даже лучше, - сказал Мор "Матч ТВ".

В Российской Премьер-Лиге всего два иностранных вратаря — оба выступают за "Ростов". Голкипер сборной Таджикистана Рустам Ятимов, родившийся в Нижнем Новгороде, перебрался в стан жёлто-синих из клуба "Истиклол" в июле 2024 года. В этот же период из болгарского "Ботева" перешел боснийский вратарь Хидает Ханкич.

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