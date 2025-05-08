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Глушаков - о Станковиче: сейчас бессмысленно продлевать контракт

Экс-полузащитник "Спартака" Денис Глушаков оценил работу главного тренера красно-белых Деяна Станковича.
Фото: "Чемпионат"
- Сейчас бессмысленно продлевать контракт. Почему им не заняться по окончанию сезона, когда будут доиграны и чемпионат, и Кубок? Вдруг команда провалит концовку сезона. Но решать руководству, конечно, ему виднее, - сказал Глушаков "СЭ".

46-летний специалист возглавляет "Спартак" с лета 2024 года. Под его руководством красно-белые с 51 очком занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ после 27 туров. Также 15 мая "Спартак" сыграет в финале Пути регионов Кубка России против "Ростова".

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