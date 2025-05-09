"Хочется добиться чего-то большего, а не в "Химках" вариться. Есть желание перейти в более статусную команду, почему бы и нет? Я здесь уже четвертый год играю", - цитирует Руденко "СЭ".
В текущем сезоне Александр Руденко провел за "Химки" во всех турнирах 32 матча и записал на свой счет 4 забитых мяча и 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего нападающего в 1 миллион евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года.
Ранее Александр Руденко выступал за "Спартак-2", "Сочи" и московское "Торпедо".
"Хочется добиться чего-то большего, а не в "Химках" вариться". Руденко заявил о желании сменить клуб
Нападающий "Химок" Александр Руденко заявил о желании сменить клубную прописку.
Фото: ФК "Химки"