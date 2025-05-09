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Руденко - о возможном переходе в "Локомотив": одобряю этот трансфер

Нападающий "Химок" Александр Руденко прокомментировал слухи о возможном переходе в московский "Локомотив".
Фото: "Матч ТВ"
"Не знаю, первый раз слышу, но за "Локомотив" хотел бы поиграть. Я то одобряю этот трансфер, вопрос в том, одобрят ли там мой переход?" - цитирует Руденко "СЭ".

Ранее Александр Руденко заявил, что хотел бы уйти из подмосковных "Химок".

В текущем сезоне Александр Руденко провел за "Химки" во всех турнирах 32 матча и записал на свой счет 4 забитых мяча и 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего нападающего в 1 миллион евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года.

Ранее Александр Руденко выступал за "Спартак-2", "Сочи" и московское "Торпедо".

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