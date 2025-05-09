«Сможет ли он провести 1000 матчей за карьеру? Это еще три сезона примерно, верно? Смотрите — этот сезон Акинфеев проводит достаточно уверенно, это факт. Я не думаю, что что-то может измениться в следующем сезоне. Так что в теории это действительно возможно. Если ему позволит здоровье, то Игорь пробьет эту отметку. Вратари все же это отдельная позиция, на которой футболисты могут играть достаточно долго, поэтому допускаю, что 1000 матчей Акинфеев по итогу проведет», — сказал Гашкин.
Акинфеев — воспитанник академии ЦСКА. За первую команду ЦСКА Игорь выступает с 2003 года. Он шесть раз становился чемпионом Российской Премьер-Лиги, семь раз — обладателем Кубка России, а также в 2005 году выиграл Кубок УЕФА. В 2013 году его признали лучшим футболистом года в России.
В текущем сезоне Игорь Акинфеев провёл 26 матчей в РПЛ, и в одиннадцати из них его ворота остались неприкосновенными. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. В настоящее время Акинфеев провел 904 матча за ЦСКА и сборную России.
Гашкин: Акинфеев может дойти до отметки в 1000 матчей
Бывший игрок ЦСКА Андрей Гашкин считает, что Игорь Акинфеев способен достичь символической цифры в 1000 игр за карьеру.
Фото: ФК ЦСКА