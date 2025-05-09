— Вендел больше не сыграет в последнем для себя сезоне РПЛ, где он будет восстанавливаться?
— Где надо, там и будет. Сейчас он в Санкт-Петербурге, — заявил Медведев «Чемпионату».
До завершения сезона петербургский клуб проведёт три матча в РПЛ, а также сыграет ответный полуфинал Кубка России против ЦСКА 14 мая.
В текущем сезоне Вендел принял участие в 27 матчах за «Зенит» во всех турнирах, забив 2 гола и отдав 13 результативных передач. Зимой стало известно, что 27-летний полузащитник покинет команду по окончании сезона и перейдет в «Ботафого» за 20 миллионов евро. По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста составляет те же 20 миллионов.
В "Зените" объяснили, где Вендел пройдет восстановление перед уходом в "Ботафого"
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал, где полузащитник Вендел будет восстанавливаться после травмы перед переходом в бразильский клуб.
Фото: ФК "Зенит"