Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Лас-Пальмас
22:00
Райо ВальеканоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Милан
21:45
БолоньяНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вольфсбург
21:30
ХоффенхаймНе начат

Булыкин: Личка провел шикарную работу

Экс-игрок московского "Динамо" Дмитрий Булыкин поделился мнением об увольнении Марцела Лички с поста главного тренера бело-голубых.
Фото: "Чемпионат"
- Личка провёл шикарную работу. Команда могла стать чемпионом. Во втором сезоне ждали повторения, но большие траты на футболистов и большое желание руководства не оправдалось, - сказал Булыкин корреспонденту "Чемпионата".

Напомним, 1 мая Марцел Личка покинул пост главного тренера московского "Динамо". Чешский специалист возглавлял команду с 2023 года. Под руководством Лички "Динамо" стало бронзовым призером РПЛ в сезоне-2023/2024. Исполняющим обязанности главного тренера московского клуба до конца текущего сезона назначен Ролан Гусев.

На данный момент "Динамо" занимает пятую строчку в чемпионате с 50 очками. 11 мая бело-голубые на своем поле примут "Спартак".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится