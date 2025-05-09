- Личка провёл шикарную работу. Команда могла стать чемпионом. Во втором сезоне ждали повторения, но большие траты на футболистов и большое желание руководства не оправдалось, - сказал Булыкин корреспонденту "Чемпионата".
Напомним, 1 мая Марцел Личка покинул пост главного тренера московского "Динамо". Чешский специалист возглавлял команду с 2023 года. Под руководством Лички "Динамо" стало бронзовым призером РПЛ в сезоне-2023/2024. Исполняющим обязанности главного тренера московского клуба до конца текущего сезона назначен Ролан Гусев.
На данный момент "Динамо" занимает пятую строчку в чемпионате с 50 очками. 11 мая бело-голубые на своем поле примут "Спартак".
Булыкин: Личка провел шикарную работу
Экс-игрок московского "Динамо" Дмитрий Булыкин поделился мнением об увольнении Марцела Лички с поста главного тренера бело-голубых.
Фото: "Чемпионат"