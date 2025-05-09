- Вендела будет очень не хватать "Зениту" в оставшихся матчах. Я думаю, это может значительно снизить шансы команды Семака на чемпионство. Вендел — ключевая фигура в центре поля, и заменить такого игрока всегда непросто, - сказал Мостовой "РБ Спорт".
4 мая в матче 27 тура РПЛ между "Зенитом" и "Пари НН" (2:1) полузащитник сине-бело-голубых Маркус Вендел покинул поле на 57-й минуте матче из-за растяжения задней поверхности бедра и не сможет принимать участие в матчах клуба до конца нынешнего сезона чемпионата России.
На данный момент команда Сергея Семака занимает вторую строчку в РПЛ с 57 очками, отставая от "Краснодара" на 4 балла за 3 тура до конца чемпионата.
Мостовой: отсутствие Вендела может значительно снизить шансы команды Семака на чемпионство
Экс-футболист сборной России Александр Мостовой оценил шансы "Зенита" на чемпионство в РПЛ после травмы Вендела.
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