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Рябчук: Ливаю Гарсии не хватает забивать больше. Так бывает

Защитник "Спартака" Олег Рябчук рассказал, чего не хватает нападающему красно-белых Ливаю Гарсии.
Фото: ФК "Спартак"
"Ему не хватает забивать больше. Так бывает. Было много шансов, которые мы не смогли реализовать", - передает слова Рябчука "Матч ТВ".

Ливай Гарсия, играющий на позиции центрфорварда, перебрался в московский "Спартак" минувшей зимой, перейдя из греческого АЕКа. По данным Transfermarkt трансфер 27-летнего нападающего обошелся российскому клубу в 18,7 миллиона евро, став самой дорогой покупкой в истории красно-белых. В составе "Спартака" Гарсия сыграл в 12 матчах РПЛ и Кубка России, в которых провел на поле 697 минут и отметился лишь одним забитым мячом.

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