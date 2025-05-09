"Ему не хватает забивать больше. Так бывает. Было много шансов, которые мы не смогли реализовать", - передает слова Рябчука "Матч ТВ".
Ливай Гарсия, играющий на позиции центрфорварда, перебрался в московский "Спартак" минувшей зимой, перейдя из греческого АЕКа. По данным Transfermarkt трансфер 27-летнего нападающего обошелся российскому клубу в 18,7 миллиона евро, став самой дорогой покупкой в истории красно-белых. В составе "Спартака" Гарсия сыграл в 12 матчах РПЛ и Кубка России, в которых провел на поле 697 минут и отметился лишь одним забитым мячом.
Рябчук: Ливаю Гарсии не хватает забивать больше. Так бывает
Защитник "Спартака" Олег Рябчук рассказал, чего не хватает нападающему красно-белых Ливаю Гарсии.
Фото: ФК "Спартак"