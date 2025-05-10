"Конечно, мне хочется увидеть "Спартак" в Лиге чемпионов - это было бы очень здорово. Не знаю, когда это станет возможным, но надеюсь, что в ближайшее время. Участие в еврокубках точно сделает "Спартак" сильнее", - приводит слова Карреры "РБ Спорт".
Российские клубы отстранены от участия в футбольных еврокубках с весны 2022 года из-за ситуации вокруг Украины.
В последний раз "Спартак" участвовал в Лиге чемпионов в сезоне-2021/22, вылетев в третьем квалификационном раунде от "Бенфики" (0:4 общий счет с двух матчей).
Каррера: хочется увидеть "Спартак" в Лиге чемпионов, это было бы здорово
Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера заявил о желании видеть красно-белых в числе участников Лиги чемпионов.
Фото: "Чемпионат"