Орещук: ЦСКА даст бой "Краснодару". Скорее всего, будет ничья

"ЦСКА сегодня точно "Краснодару" бой даст. Устоит ли "Краснодар"? Будет тяжело выиграть. Скорее всего, будет ничья, больше ставлю на нее. Думаю, чемпион РПЛ определится в последнем туре", - цитирует Орещука "Матч ТВ".
Сегодня, 10-го мая, ЦСКА примет на своем поле "Краснодар" в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.
После 27-ми сыгранных туров команда Мурада Мусаева лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 61-м набранным очком и опережает петербургский "Зенит" на четыре балла. ЦСКА располагается на третьей строчке с 52-мя очками в своем активе.