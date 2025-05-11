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Газизов высказался о шансах Биджиева сохранить пост тренера махачкалинского "Динамо"

Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов высказался о шансах Хасанби Биджиева сохранить пост главного тренера команды.
Фото: ФК "Динамо" Мхч
"В любом случае он останется до конца чемпионата, после чего будем решать, как будем работать дальше, на каких условиях. Никаких критичных моментов в его адрес него нет, критично то, что мы проигрываем", - цитирует Газизова "РБ Спорт".

В субботу, 10 мая, "Динамо" из Махачкалы потерпело четвертое поражение подряд в РПЛ. Команда в этих матчах проиграла "Оренбургу" (1:2), "Краснодару" (2:3), "Акрону" (0:1) и "Зениту" (0:1). По итогам 28 туров махачкалинцы идут 11-ми в турнирной таблице. До зоны стыковых матчей за место в Премьер-Лиге - три балла.

Контракт Хасанби Биджиева с "Динамо" рассчитан до конца нынешнего сезона. Ранее тренер сообщал, что в клубе пока не предлагали ему продлить соглашение.

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