Газзаев: у "Краснодара" сейчас лучшие позиции для победы в национальном первенстве

- Сейчас всё в руках "Краснодара"! Они должны пройти «Оренбург» и обыграть "Динамо" дома. Они могут стать чемпионами, хоть матч с ЦСКА и не убедил. Но у "Краснодара" сейчас лучшие позиции для победы в национальном первенстве, - сказал Газзаев "Чемпионату".
Напомним, в рамках 28 тура РПЛ "Краснодар" уступил ЦСКА со счетом 0:1. "Быки" остались на первом месте, однако отрыв от второго места сократился с четырех очков до одного. До конца РПЛ осталось два тура. Южанам предстоит встретиться с "Оренбургом" и московским "Динамо".