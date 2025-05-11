- Я бы Станковича уволила уже сейчас. Толку от него совершенно нет никакого, абсолютно. Я в него не верю, ничего не жду позитивного. Может только закрывать руками лицо и махать, - сказала Смородская "РБ Спорт".
Деян Станкович возглавил "Спартак" в мае 2024 года. На данный момент команда сербского специалиста занимает четвертую строчку в таблице Российской Премьер-Лиги, имея в своем активе 50 очков. Также красно-белые сыграют в финале Пути регионов Кубка России с "Ростовом" 15 мая.
Смородская: я бы Станковича уволила уже сейчас
Экс- президент "Локомотива" Ольга Смородская призвала отправить в отставку главного тренера "Спартака" Деяна Станковича
Фото: "Чемпионат"