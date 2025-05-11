В концовке матча 28-го тура российской Премьер-лиги между "Акроном" из Тольятти и "Ахматом" из Грозного произошел инцидент. Нападающий "Акрона" Жилсон Беншимол в порыве эмоций разбил бутылкой пластиковую стенку скамейки запасных.
Напомним, встреча, прошедшая в Самаре, завершилась со счетом 3:2 в пользу тольяттинской команды. Беншимол был удален с поля в добавленное время ко второму тайму после получения второй желтой карточки за опасную игру.
Источник: "Матч ТВ"
Источник: удаленный форвард "Акрона" Беншимол разбил стенку скамейки запасных
Жилсон Беншимол не совладал с нервами.
Фото: ФК "Акрон"