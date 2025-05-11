«Спартак» — самый принципиальный соперник, давно не выигрывали. Главное, что есть результат. Заслуженная победа. Судейство было нормальным. Спасибо за работу.
— Премиальные будут?
— Конечно. Мы платим премиальные за каждую победу. За сегодняшнюю победу они будут увеличены, — цитирует Гафина «Матч ТВ».
«Динамо» открыло счет на 7-й минуте встречи — Хорхе Карраскаль уверенно реализовал пенальти. На 31-й минуте преимущество хозяев удвоил Данил Глебов. Эта победа позволила бело-голубым обойти красно-белых в таблице и подняться на четвёртое место с 53 очками. У «Спартака» после 28 туров — 51 балл и пятое место.
Игроки "Динамо" получат повышенные премиальные за победу над "Спартаком"
Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин сообщил, что игроки команды получат повышенные премиальные за победу над «Спартаком» (2:0) в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Динамо"