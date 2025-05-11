Во втором тайме Деян Станкович показал арбитрам жест, который можно интерпретировать как намёк на коррупцию, а после встречи не явился на обязательное интервью и пресс-конференцию.
Согласно статье 95 дисциплинарного регламента, если судьи сочтут жест оскорбительным и внесут его в протокол, Станковичу грозит дисквалификация от двух до четырех матчей. По информации «РБ Спорт», в итоговом протоколе этот эпизод не зафиксирован, однако всё может зависеть от рапорта делегата матча.
Если инцидент не зафиксирован официально, но получил огласку, тренера могут оштрафовать до 500 тысяч рублей. При повторении подобного нарушения возможна дисквалификация до двух матчей и дополнительный штраф. Также КДК вправе рассматривать подобные эпизоды на основании публикаций в СМИ.
За отказ от участия в обязательных пресс-мероприятиях Станковичу грозит ещё один штраф — до 50 тысяч рублей, как указано в регламенте.
«Динамо» открыло счет на 7-й минуте встречи — Хорхе Карраскаль уверенно реализовал пенальти. На 31-й минуте преимущество хозяев удвоил Данил Глебов. Эта победа позволила бело-голубым обойти красно-белых в таблице и подняться на четвёртое место с 53 очками. У «Спартака» после 28 туров — 51 балл и пятое место.
Следующий матч «Спартак» проведет 15 мая против «Ростова» в рамках финала Пути регионов Кубка России.
Источник: Станковичу грозят санкции за жест в адрес судьи и неявку на пресс-конференцию
Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович оказался в центре внимания после матча 28-го тура РПЛ против «Динамо» (0:2).
Фото: скриншот "Матч ТВ"