«Во-первых, хочу поблагодарить Ролана Александровича за ту проделанную работу и те результаты, которые есть на сегодняшний момент. Хочу пожелать ему продолжать работать в том же духе и направлении. Осталось две игры, в которых надо сделать все, чтобы победить. Отвечая на ваш вопрос, может ли Ролан Гусев остаться главным тренером, — в этой жизни ничего исключать нельзя», — заявил Гафин «Матч ТВ».
Напомним, что 1 мая, московское «Динамо» объявило об увольнении Марцела Лички с поста главного тренера. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Ролан Гусев. Под его руководством команда уже провела два матча против «Крыльев Советов» и «Спартака». В обоих матчах бело-голубые добились победы.
«Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ после 28 туров, заработав 53 очка. До конца чемпионата два тура. Бело-голубым предстоит сыграть с тольяттинским «Акроном» и «Краснодаром».
В "Динамо" не исключили возможность назначения Гусева главным тренером
Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Ролан Гусев может остаться у руля команды, если успешно завершит сезон с командой.
Фото: ФК "Динамо"