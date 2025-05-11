По информации журналиста Москеры, «Локомотив» предложил 1 миллион евро за трансфер 17-летнего нападающего боливийского клуба «Олвэйс Рэди» Мойзеса Паниагуа. Боливийская сторона готова рассмотреть предложение московского клуба.
Кроме «Локомотива», интерес к нападающему проявляет и французская «Тулуза».
Всего за первую команду «Олвэйс Рэди» Паниагуа уже успел провести 76 матчей, в которых забил 9 голов и сделал 6 ассистов. Текущая рыночная стоимость боливийского форварда составляет 700 тысяч евро по версии Transfermarkt.
Источник: "Локомотив" может приобрести 17-летнего форварда из Боливии
Московский «Локомотив» предложил €1 млн за нападающего «Олвэйс Рэди» Мойзеса Паниагуа.
Фото: IMAGO