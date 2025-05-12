«Абсолютно одинаковый календарь у обоих претендентов на золото. «Зениту» после Кубка играть с «Ростовом». Конечно, после ухода Карпина эта команда потеряла организацию в игре. Слишком беспечно играют в обороне. Прессинг развалился, не добегают назад, но на «Зенит» они соберутся, настроятся. Для них это событие. Я убеждён, если они победят «Зенит», не только свой авторитет поднимут, но и большую премию получат. И потом для самих футболистов это вызов. Мохеби, Роналдо — хорошие исполнители, но надо им подыграть. В одном матче они способны вспомнить, как всё было при Карпине», — заявил Орлов «Чемпионату».
Встреча «Ростова» и «Зенита» состоится 18 мая в рамках 29-го тура РПЛ на домашнем стадионе южан — «Ростов Арена». В текущем сезоне команды уже трижды встречались друг с другом: один матч был в первом круге чемпионата и два матча в Кубке России. Во всех играх победу одержал «Зенит».
В настоящее время после 28 туров «Зенит» располагается на втором месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 60 очков. Первое место занимает «Краснодар», набравший 61 очко. «Ростов» же располагается на восьмой строчке с 38 очками.
Орлов: если "Ростов" обыграет "Зенит", игроков ждёт большая премия
Российский футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о предстоящем матче 29-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Зенитом».
Фото: ФК "Зенит"