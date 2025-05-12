«Во-первых, это было сделано из-за неудовлетворительных результатов. Во-вторых, чтобы встряхнуть команду. Получилось ли это, ответьте сами. Есть ли дедлайн по назначению нового тренера? Начало следующего сезона», — заявил Гафин «Чемпионату».
Напомним, что 1 мая, московское «Динамо» объявило об увольнении Марцела Лички с поста главного тренера. Личка занял пост главного тренера московского «Динамо» 1 июля 2023 года. Под его руководством команда провела 78 матчей, в которых одержала 40 побед, 17 раз сыграла вничью и 21 раз проиграла.
Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Ролан Гусев. Под его руководством команда уже провела два матча против «Крыльев Советов» и «Спартака». В обоих матчах бело-голубые добились победы.
В "Динамо" объяснили, почему Личка был уволен до окончания сезона
Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал о причинах увольнения главного тренера Марцела Лички до окончания сезона в РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"