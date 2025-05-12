"Спартак" лихорадит. Казалось, Станкович нашёл свою игру и оптимальный состав, но потом начались срывы. Во многом виновата импульсивность Станковича — он слишком много внимания уделяет судейству. В каждом моменте он считает, что "Спартак" ущемляют. Тренерскому штабу нужно успокоиться и спокойно реализовывать свои замыслы", - приводит слова Наумова "Чемпионат".
После 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 московский "Спартак" имеет в своём активе 51 очко, которое позволяет на данный момент занимать пятое место в турнирной таблице. Красно-белые за два тура до конца чемпионата лишились всех шансов на завоевание золотых и серебряных медалей.
В оставшихся двух матчах команде Деяна Станковича, который занимает пост главного тренера с мая 2024 года, предстоят встречи с самарскими "Крыльями Советов" (18 мая, в гостях) и подмосковными "Химками" (24 мая, дома).
Наумов: "Спартак" лихорадит, и в этом виновата импульсивность Станковича
Бывший президент московского "Локомотива" Николай Наумов высказался о выступлении столичного "Спартака" в последних матчах.
Фото: ФК "Спартак"