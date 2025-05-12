Итальянский журналист объяснил значение жеста тренера "Спартака" Станковича в матче с "Динамо"

"Это итальянский жест, который обозначает "вы заплатили", используется как символ коррупции", — приводит слова Де Феличе "Чемпионат".
Главный тренер "Спартака" Деян Станкович во время матча 28-го тура РПЛ с московским "Динамо" показал жест в адрес главного судьи, который намекает на его предвзятость, после решения не назначать пенальти в ворота бело-голубых. В итоге встреча завершилась поражением красно-белых со счётом 0:2.
Из-за этого результата "Спартак" опустился на пятое место в турнирной таблице и потерял шансы на завоевание серебряных медалей чемпионата России.