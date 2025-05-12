- С "Пари НН" Соболев должен был забить шесть голов. Он ногами не умеет играть. У нас был в "Зените" Лёха Степанов, его называли деревяшкой. Но он — деревяшка — был в два раза лучше Соболева. Выскажу своё мнение: зачем его купили вообще? Лучше бы эти миллионы пенсионерам отдали, - сказал Желудков "Чемпионату".
Напомним, Александр Соболев перебрался в "Зенит" из московского "Спартака" за 10 миллионов евро в летнее трансферное окно. Всего в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги нападающий провел 21 матч, в которых забил 3 гола и отдал одну результативную передачу.
На данный момент команда Сергея Семака занимает вторую строчку в таблице РПЛ, имея в своем активе 60 очков. Отставание от "Краснодара" - 1 балл. В следующем туре сине-бело-голубые сыграют на выезде с "Ростовом".
Желудков: зачем "Зенит" купил Соболева? Лучше бы эти миллионы пенсионерам отдали
Экс-игрок "Зенита" Юрий Желудков раскритиковал игру Александра Соболева за петербуржцев.
Фото: ФК "Зенит"