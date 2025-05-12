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Степашин: "Динамо" в следующем году может биться за первое место

Член совета директоров московского "Динамо" Сергей Степашин оценил нынешнее игровое состояние бело-голубых.
Фото: ФК "Динамо" Москва
- Думаю, что нужно думать уже о следующем сезоне. Такая команда в следующем году может биться за первое место. Мне это очевидно. Ролан Гусев в любом случае останется в команде, - сказал Степашин "КП".

Напомним, 1 мая московское "Динамо" объявило об увольнении Марцела Лички. Исполняющим обязанности главного тренера стал Ролан Гусев. При нем бело-голубые обыграли "Крылья Советов" (3:1) и "Спартак" (2:0). На данный момент подопечные Ролана Гусева занимают четвертое место с 50 очками.

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