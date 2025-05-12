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Александров: в "Динамо" с детства учат: ничего красного и никакого "Спартака"

Хавбек "Динамо" Дмитрий Александров рассказал о своем отношении к московскому "Спартаку".
Фото: "Чемпионат"
- Самый принципиальный соперник в России для меня — московский "Спартак". Никогда в жизни бы не перешел в "Спартак". Это самый принципиальный соперник, а еще в "Динамо" с детства учат: ничего красного и никакого "Спартака", - сказал Дмитрий Sport24.

11 мая в рамках 28 тура РПЛ состоялся матч между московским "Динамо" и "Спартаком", победу в котором одержали бело-голубые со счетом 2:0. Голы забили Хорхе Карраскаль и Данил Глебов. Эта победа помогла "Динамо" подняться на четвертую строчку, обогнав на 2 очка московский "Спартак".

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