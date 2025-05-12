- Хочется, чтобы "Спартак" претендовал на чемпионство в каждом турнире. Обидно, что ситуация в чемпионате сложилась таким образом, потому что "Спартак" — клуб с огромной историей. Надеюсь, что команда Станковича выйдет в финал Кубка России и завоюет трофей, - сказал Рианчо "РБ Спорт".
11 мая "Спартак" проиграл московскому "Динамо" со счетом 0:2 в матче 28 тура Российской Премьер-Лиги и опустился на пятую строчку в таблице. В следующем туре подопечные Деяна Станковича сыграют на выезде с "Крыльями Советов" 18 мая. Также 15 мая красно-белые сыграют в финале Пути регионов Кубка России с "Ростовом".
Рианчо: хочется, чтобы "Спартак" претендовал на чемпионство в каждом турнире
Экс-тренер "Спартака" Рауль Рианчо оценил игру красно-белых в текущем сезоне.
Фото: ФК "Спартак"