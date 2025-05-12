Сообщается, что интерес к игроку проявляют калининградская "Балтика" и махачкалинское "Динамо". Их представители уже обращались к "железнодорожникам" по поводу возможности приобретения футболиста. Столичный клуб отказался вести переговоры до завершения сезона, но там дали понять, что потом готовы к разговору. При этом возможны как аренда, так и полноценный трансфер.
Тимур Сулейманов в текущем сезоне принял участие в 38 официальных матчах, забил 7 голов, отдал 2 голевые передачи, получил 8 жёлтых карточек. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан на срок до 30 июня 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего футболиста в 1,5 миллиона евро.
Источник: телеграм-канал Sport Baza
Тимур Сулейманов может покинуть "Локомотив" по окончании сезона
По информации СМИ, нападающий московского "Локомотива" Тимур Сулейманов может покинуть клуб по окончании сезона-2024/25.
Фото: ФК "Локомотив"