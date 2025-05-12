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Осинькин - о разгроме от "Пари НН": фактически мы забили голы сами себе

Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин прокомментировал поражение своей команды от "Пари НН" в матче 28-го тура РПЛ сезона-2024/25 (2:5).
Фото: ФК "Крылья Советов"
"Мы плохо вошли в игру, мне действительно неприятно это говорить. Не могу сказать, что забивали нам, потому что эти голы мы забили фактически сами себе. Было 4:2, могли сделать 4:3, но когда пропустили пятый гол, пришлось прятать людей, у которых желтые карточки. Также есть люди, которые не совсем здоровы, некоторые замены были связаны с этим", - приводит слова Осинькина "Матч ТВ".

Самарские "Крылья Советов" 12 мая в гостях в рамках 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 проводили матч с нижегородским "Пари НН". Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

После этого матча у команды Игоря Осинькина в активе осталось 30 очков, которые на данный момент позволяют занимать десятое место в турнирной таблице. В следующем туре "Крылья Советов" 18 мая на своём поле сыграют против московского "Спартака".

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