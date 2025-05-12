Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Нижний Новгород
5 - 2 5 2
Крылья СоветовЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Венеция
2 - 1 2 1
ФиорентинаЗавершен

Канчельскис: уверен, "Динамо" хватит яиц, чтобы отнять очки у "Краснодара"

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис поделился своим мнением о шансах московского "Динамо" в матче 30-го тура РПЛ с "Краснодаром".
Фото: ФК "Динамо" Москва
— Как вы думаете, хватит ли "Динамо" яиц не смутиться, как в прошлом году, в Краснодаре, и отнять там очки в последнем туре?

— Если у них хватило сейчас яиц на две игры, то и там будут яйца. А что здесь такого? Кого бояться? В матче со "Спартаком" были железные яйца. Я уверен даже в этом, что будут.

Московское "Динамо" 24 мая в гостях в рамках 30-го тура Российской Премьер-Лиги сыграет с "Краснодаром". Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.

После 28-го тура РПЛ "Динамо" имеет в своем активе 53 очка и располагается на четвертом месте в турнирной таблице, а "Краснодар" с 61-м очком занимает первое место.

Источник: "СЭ"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 5
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится