— Как вы думаете, хватит ли "Динамо" яиц не смутиться, как в прошлом году, в Краснодаре, и отнять там очки в последнем туре?
— Если у них хватило сейчас яиц на две игры, то и там будут яйца. А что здесь такого? Кого бояться? В матче со "Спартаком" были железные яйца. Я уверен даже в этом, что будут.
Московское "Динамо" 24 мая в гостях в рамках 30-го тура Российской Премьер-Лиги сыграет с "Краснодаром". Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
После 28-го тура РПЛ "Динамо" имеет в своем активе 53 очка и располагается на четвертом месте в турнирной таблице, а "Краснодар" с 61-м очком занимает первое место.
Источник: "СЭ"
Канчельскис: уверен, "Динамо" хватит яиц, чтобы отнять очки у "Краснодара"
Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис поделился своим мнением о шансах московского "Динамо" в матче 30-го тура РПЛ с "Краснодаром".
Фото: ФК "Динамо" Москва